¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï14Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÅö¶É¤¬¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡ÖH200¡×¤ÎÍ¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤ÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿H200¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÐÃæÍ¢½Ð¤ÎÍÆÇ§¤ËÅ¾¤¸¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÀµ¼°¤Ëµö²Ä¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¹ñ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËÍ¢Æþ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï14Æü¡¢Í¢Æþ¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂ¾¹ñ¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£