Ìý°æ¤µ¤ó¤é4±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢Í½Äê¤è¤êÁá¤¯±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÎ¥Ã¦¡¡»Ä¤ë¤Ï3¿Í¤Î¤ß
¡ÊCNN¡Ë±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Ê¤É4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬14Æü¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÏµå¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤¬¾è°÷¤Î·ò¹¯¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÍ½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æµ¢´Ô¤µ¤»¤ë°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢±§Ãèµ¡´Ø¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥¯¥É¥¹¥Ù¥ë¥Á¥³¥Õ¤µ¤ó¤È¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ß¥«¥¨¥Õ¤µ¤ó¡¢NASA¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤µ¤ó¤Î3¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
µ¢´Ô¤¹¤ë4¿Í¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Î14Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ï¥Ã¥Á¤òÊÄ¤¸¡¢Æ±5»þ20Ê¬¤´¤í±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
4¿Í¤Îµ¢´Ô¤ÏÀè½µ¡¢NASA¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥óÄ¹´±¤¬·èÃÇ¤·¤¿¡£8Æü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯¤µ¤ó¡¢¥¸¡¼¥Ê¡¦¥«¡¼¥É¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥³°³èÆ°¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²óÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ó¥¯¤µ¤ó¡¢¥«¡¼¥É¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤È¥í¥·¥¢¤Î¥ª¥ì¥°¡¦¥×¥é¥È¥Î¥Õ¤µ¤ó¤Î4¿Í¡£NASA¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¾è°÷¤Î»áÌ¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾è°÷¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Î15Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÃå¿å¤¹¤ëÍ½Äê¡£
NASA¤ÏÅö½é2·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸òÂåÍ×°÷¤Î½ÐÈ¯¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£