¤¢¤ì¡¢¤¢¤ì¤ì¡© ¡È¹âÂ®¡É¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤ÊÑ²½¤ËÎÏ»Î¸ÍÏÇ¤¤¡Ö¡È¤¢¤Á¤ã¡¼¡É¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤é¤Ì¡ÈÊÑ²½¡É¤Ç°ì½Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿ÎÏ»Î
¡¡»°ÃÊÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¼ã¼êÎÏ»Î¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î±Ô¤¤¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë´°Á´¤Ëµõ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿ÎÏ»Î¤¬¡¢ÅÚÉ¶¾å¤Çº¤ÏÇ¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÇÄ¾¤Êº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤Á¤ã¡¼¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»°ÃÊÌÜ½½¶åËçÌÜ¡¦Âçô¥»³¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤¬¡¢»°ÃÊÌÜ½½¼·ËçÌÜ¡¦Å·ÏµÀ±¡Êï¤»³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿°ìÈÖ¡£22ºÐ¤ÎÂçô¥»³¤Ï182.5¥»¥ó¥Á¡¢146.6¥¥í¡£ÂÐ¤¹¤ë19ºÐ¤Î¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¦Å·ÏµÀ±¤Ï186.4¥»¥ó¥Á¡¢118.4¥¥í¡£¶¦¤Ë¹õÀ±È¯¿Ê¤Ç·Þ¤¨¤¿º£¾ì½ê2ÈÖÌÜ¤Î¼èÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤Ï°ì½Ö¤Ç·è¤·¤¿¡£
¡¡À©¸Â»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Âçô¥»³¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÅö¤¿¤í¤¦¤ÈÄã¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Å·ÏµÀ±¤¬ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Çº¸¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤éÉ¸Åª¤¬¾Ã¤¨¤¿Âçô¥»³¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÅÚÉ¶Ãæ±û¤ÇËÀÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢´°Á´¤ËÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Âçô¥»³¤¬Éâ¤«¤Ù¤¿¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·ÏµÀ±¤Ï¤³¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤º¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤¤Ã¤¿Âçô¥»³¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ô¤¯Î¾º¹¤·¤ò·è¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿Å·ÏµÀ±¤ÏÀ±¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Âçô¥»³¤Ï½éÆü¤«¤éÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢0¾¡2ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤½øÈ×Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢ABEMA»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ä¤í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÈô¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¦¡Ø¤¢¤Á¤ã¡¼¡Ù¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë