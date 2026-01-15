Ìý°æµµÈþÌéÈô¹Ô»Î¤é4¿Í¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÎ¥Ã¦¡¡15ÆüÍ¼Êý¤ËÃÏµå¤Ëµ¢´ÔÍ½Äê
Í½Äê¤è¤êÁá¤¯ISS¡Ê¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤éµ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÄ«¡¢ISS¤òÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡¢ISS¤«¤é±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15Æü¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ISS¤òÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢´Ô¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÍ¼Êý¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤ËÃå¿å¤·¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤ÏISS¤Ëº£Ç¯5·î¤´¤í¤Þ¤ÇÂÚºßÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢µ¢´Ô¤¬Áá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£