¡Ú¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡Û¡È¸½Âå¤Î¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤Î»Å»ö»Ï¤á¤¬ÃåÁÛ¸»¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLe Smart¡×ÅÐ¾ì
1948Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¡¦¥¥ã¥¹¥°¥é¥ó¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¤È¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥á¥¾¥ó¥Ö¥é¥ó¥É ¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¸½Âå¤Î¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¡ÈËèÆü¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Î»Å»ö»Ï¤á¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLe Smart¡Ê¥ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤òÁ´À¤³¦¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥ó ¥é ¥á¥¾¥óÉ½»²Æ»¡×¡¢¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥ó ¥é ¥á¥¾¥ó¶äºÂ¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1·î6Æü°Ê¹ßÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤·¤¤Æü¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLe Smart¡×ÅÐ¾ì
¡È¸½Âå¤Î¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤Ï¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤¿¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ë·ä´Ö¤Ê¤¯»ú¤¬ÊÂ¤Ö¼êÄ¢¡¢ÂçÎÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ñÎÁ¡¢ÆÉ¤ß¤«¤±¤Î¿·ºî¾®Àâ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¤´¨À²¤Î¾ð·Ê¤¬¥ì¥¶¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ò¹ï¤ß¡¢¡Ö¥ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊËèÆü¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ë¡¼¡¼µ¨Àá¤ä»þÂå¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ¶±Û¤·¤¿µ¡Ç½Èþ°î¤ì¤ë¡Ö¥ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æü¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¿·¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¥«¡¼¥Õ¥¹¥¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢A4¥µ¥¤¥º ½Ä297mm¡ß²£210mm¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÇ¼¤Þ¤ë¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°2·¿¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë ¥í¥¾¡×¤Î¡È¥Ð¥ó¥Ö¡¼¡É¤¬Ã¸¤¤¥´¡¼¥ë¥É¥È¡¼¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥ë¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¡¢±ôÉ®¤ÎÀþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈºÝÎ©¤Ä¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¤¬¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ë¼æ¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢³«¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¥ê¥é¥¯¥·¡¼¡¢¤¤Ä¤¯Äù¤á¤ì¤ÐÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¥á¥¾¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¤æ¤¤¥â¥«¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¥Ñ¥ê¤Î¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥ì¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¾¥ó¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥ô¥§¥¸¥§¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ë ¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥ë ¥×¥ê¥¢¡¼¥¸¥å®¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¶¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥°¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ô¥å¥ì¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·¥â¥Ç¥ë¡Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ë¡¢¡Ö¥ë ¥í¥¾ ¥¹¥ê¡¼¥¯¡×¥é¥¤¥ó¤«¤é¿·¥«¥é¡¼¡Ê¥«¥·¥å¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ë ¥Õ¥í¡¼¥Í¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·¥«¥é¡¼¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¡È¸½Âå¤Î¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥¾¥ó¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¤¬³è¤¤ë¥ì¥¶¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢µ¡Ç½Èþ½É¤ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¿·¤·¤¤Æü¡¹¤ÎËë³«¤±¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡ÖLe Smart¡×
¥µ¥¤¥º¡¢²Á³Ê¡§
¡¦H40¡ßW30¡ßD14.5cm¡Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ë180,400±ß
¡¦H29¡ßW34¡ßD17cm¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ë200,200±ß
ÁÇºà¡¿¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥«¡¼¥Õ¥¹¥¥ó100¡ó¡¿¥â¥«¡¢¥¹¥ì¡¼¥È¡¢¥ô¥§¥¸¥§¥¿¥ë
¢¨¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥â¥«¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤Ç¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹
¡þ¡ÖÉpure¡×¿·¥â¥Ç¥ë
¡Ö¥ë ¥×¥ê¥¢¡¼¥¸¥å®¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¶¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥°¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥µ¥¤¥º¡¢²Á³Ê¡§H24¡ßW30¡ßD14cm¡Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ë96,800±ß
ÁÇºà¡¿¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É100¡ó¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥ì¡¼¥È¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥À¥ô
¡þ¡ÖLe Roseau Sleek¡×¿·¥«¥é¡¼
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È°±¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊãÃ¤Î¡È¥Ð¥ó¥Ö¡¼¡É¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥È¥°¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤Ë¥Ú¡¼¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡È¥Ð¥ó¥Ö¡¼¡É¤Î¥é¥¤¥ó
¥µ¥¤¥º¡¢²Á³Ê¡§H30¡ßW26¡ßD13cm¡Ê¥Û¡¼¥Ü¡¼¥Ð¥Ã¥°M¡Ë139,700±ß
ÁÇºà¡¿¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥«¡¼¥Õ¥¹¥¥ó100¡ó¡¿¥«¥·¥å¡¼
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤Ç¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹
¡þ¡ÖLe Foulonné¡×¿·¥«¥é¡¼
¡È¥É¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤¿¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ËÍ³Íè¤·¡¢¤Ê¤á¤·³×¤ò²óÅ¾¤¹¤ë¥É¥é¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ½À¤é¤«¤µ¤È¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥°¥ì¥¤¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î»Å¾å¤²µ»Ë¡¤òëð¤Ã¤¿¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥µ¥¤¥º¡¢²Á³Ê¡§H34¡ßW36¡ßD11.5cm¡Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°XL¡Ë159,500±ß
ÁÇºà¡¿¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É100¡ó¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼
¢¨¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤Ç¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹
¢¨¥«¥é¡¼¤Ï¼Ì¿¿º¸¤«¤é½ç¤ËµºÜ
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó ¥é ¥á¥¾¥óÉ½»²Æ»¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó ¥é ¥á¥¾¥ó¶äºÂ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¢¨¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë