¡Ö»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÍ½ËÉË¡¡×¤Ç¡É²¿¤ò¤·¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©Æ¬Èé¥±¥¢¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤â²òÀâ¡ª

»º¸å¤Î½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¡¢¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÈ´¤±Â³¤±¤¿¤é¡Ä¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ï»º¸å1Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢³°¸«¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¼£¤»¤ë¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÍ½ËÉË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆQA·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ÁÛ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¦µßµÞ¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¿ÇÎÅ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀìÌç¤ÏÈéÉæ¡¦ÈþÍÆÈéÉæ¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤âÃÎ¸«¡£
»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÂÐºö¤ÈÍ½ËÉ
»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ø¤ÎÂÐºöÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤Ë¼£¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯²þÁ±¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1Æü3¿©¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë
¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë
Æ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¹Ô¤¦
¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¤É¤ì¤â°é»ù¤ò¤¹¤ë»º¸å¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Î·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î»Ò¶¡¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¤â¸ú²Ì¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¬Èé¥±¥¢¤â¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ß¥Î»À·Ï¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¤·¡¢°éÌÓºÞ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬Èé¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤È¡¢»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤âÁá¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»º¸å¤ÎÈ©¤ÏÈó¾ï¤Ë»É·ã¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤ÎÍ½ËÉÊýË¡¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉÊýË¡¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ï¡¢½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ç¤¹¡£Ã¦ÌÓ¤ÏÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍ¾·×¤ËÃ¦ÌÓ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¼£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀ¸Íý¸½¾Ý¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅÊýË¡¡¦ÂÐºö¡¦Í½ËÉÊýË¡¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤È½Ð»º¸å¤Ç¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ËÍîº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏËÉ¤®¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»º¸å¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£È´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢»º¸å1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¸¶°ø¤ÇÃ¦ÌÓ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ºÉØ¿Í²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
»º¸åÃ¦ÌÓ¾É¤Ï¡¢¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤È¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Î2¤Ä¤Î½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ÎºÝ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¼÷Ì¿¤¬¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¤Ð¤µ¤ì¤ÆÈ´¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»º¸å2¥ö·î¤ò·Ð²á¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸µ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÍèÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬µÞ¤ËÈ´¤±»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¾õÂÖ¤ÏËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¡¦Í½ËÉÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
»º¸å£±¥ö·î¤ÎÊì¿Æ¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¡¢Àº¿ÀÅª²óÉüÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº