¡Ö¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¡×¤Ç¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÈÀº¿À²Ê¡¢¤É¤Á¤é¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡©¼£ÎÅ¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¡ª

¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢½é¿Ç¤ÎÁªÂò¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æâ²Ê¤Ç¿ÈÂÎÅª¤Ê°Û¾ï¤ò½ü³°¤·¤¿¸å¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ä¿À·ÐÆâ²Ê¤Ø¤Î¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÈÀº¿À²Ê¤Ïº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½é¿Ç¤ÇË¬¤ì¤ë¤Ù¤¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÈÀº¿À²Ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÁª¤ÓÊý
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢°ì¤Ä¤Î²Ê¤Ç´°·ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é¿Ç¤ÎÁªÂò¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆâ²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾É¾õ¤ÎÀ¼Á¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½é¿Ç¤ÇË¬¤ì¤ë¤Ù¤¿ÇÎÅ²Ê
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Æâ²Ê¤Ç¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ä¿´ÅÅ¿Þ¡¢²èÁü¸¡ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´ï¼ÁÅª¤Ê°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½°Û¾ï¤äÉÏ·ì¡¢¿´¼À´µ¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¼À´µ¤ò½ü³°¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤Ê¿ÈÂÎÅª¸¶°ø¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¾É¾õ¤¬¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ä¿À·ÐÆâ²Ê¤Ø¤Î¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ï¿´¿È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿´ÍýÅªÍ×°ø¤¬¿ÈÂÎ¾É¾õ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¤Î¿Ç»¡¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿À·ÐÆâ²Ê¤Ï¿À·Ð·Ï¤Î´ï¼ÁÅª¼À´µ¤òÀìÌç¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Î§¿À·Ðµ¡Ç½¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é¿Ç»þ¤Ë¤Ï¾É¾õ¤Î·Ð²á¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ø¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õÊÌ¤ËÁª¤Ö¤Ù¤¿ÇÎÅ²Ê
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Î¾É¾õ¤ÏÁ´¿È¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌçÅª¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Æ°Ø©¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¶»¤Î°µÇ÷´¶¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ç¿´Â¡¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ã²½´ï¾É¾õ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°ß¤â¤¿¤ì¤ä²¼Î¡¡¢ÊØÈë¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢°ß¥«¥á¥é¤äÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç´ï¼ÁÅª¼À´µ¤ò½ü³°¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿À·ÐÆâ²Ê¤ä¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ç¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ç¤Ï¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÆâ¼ª¼À´µ¤òÄ´¤Ù¡¢¿À·ÐÆâ²Ê¤Ç¤ÏÇ¾¤ä¿À·Ð·Ï¤Î°Û¾ï¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£½÷ÀÆÃÍ¤Î¾É¾õ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·î·ÐÉÔ½ç¤ä¹¹Ç¯´ü¤ËÈ¼¤¦ÉÔÄ´¤¬Íí¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Î¿Ç»¡¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¸¶°ø¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤äÀº¿À²Ê¤Ç¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤äÀ¸³è½¬´·¤ò´Þ¤á¤Æ¿ÇÃÇ¤·¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢À¸³è»ØÆ³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼£ÎÅ·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÈÀº¿À²Ê¤Î°ã¤¤¤ÈÌò³ä
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÈÀº¿À²Ê¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ðº®Æ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ÈÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¾É¾õ¤ÎÀ¼Á¤ä½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÎÆÃÄ§¤ÈÂÐ¾Ý¼À´µ
¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ï¿´¿È¾É¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿´ÍýÅªÍ×°ø¤¬¿ÈÂÎ¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¿ÇÎÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¿´¿È¾É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¤Î¿Ç»¡¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¤ÏÌä¿Ç¤ä¿´Íý¸¡ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾É¾õ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è½¬´·¤ä¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤òÉ¾²Á¤·¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤È¿´ÍýÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¹³ÉÔ°ÂÌô¤ä¼«Î§¿À·ÐÄ´À°Ìô¤Ê¤É¤ÎÌôÊªÎÅË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óË¡¤äÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸³è»ØÆ³¤Ç¤Ï¿çÌ²¤ä¿©»ö¡¢±¿Æ°½¬´·¤Î²þÁ±¤ò½Å»ë¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«¤é¾É¾õ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤ÏÈæ³ÓÅªÃ»´ü´Ö¤Ç²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë·ÚÅÙ¤«¤éÃæÅùÅÙ¤Î¾É¾õ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¾É¾õ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÆÃ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Àº¿À²Ê¤È¤ÎÏ¢·È¤È»È¤¤Ê¬¤±
Àº¿À²Ê¤ÏÀº¿À¼À´µ¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¾ã³²¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ê¤ÉÀº¿À¾É¾õ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¼À´µ¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¾ã³²¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Àº¿À²Ê¤Ç¤Î¿Ç»¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àº¿À²Ê¤Ç¤Ï¹³¤¦¤ÄÌô¤ä¹³ÉÔ°ÂÌô¤Î½èÊý¤Ë²Ã¤¨¡¢Àº¿ÀÎÅË¡¤äÌôÊªÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¼£ÎÅ·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´ÎÅÆâ²Ê¤ÈÀº¿À²Ê¤Î¶³¦¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤»¤ºÀº¿À¾É¾õ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀº¿À²Ê¤Ø¤Î¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÀº¿À²Ê¤Ç¼£ÎÅÃæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¿ÈÂÎ¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¿´ÎÅÆâ²Ê¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ç½é´üÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀº¿À²Ê¤äÂ¾¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Ø¤Î¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬¡¢¸½ºß¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÉ¸½àÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ç¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¸½¤ì¤ë¾É¾õ
¿ÈÂÎ¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ°Ø©¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¶»¤Î°µÇ÷´¶¡¢·ì°µ¤ÎÊÑÆ°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬²á¾ê¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÀÅ»þ¤Ë¤âÆ°Ø©¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã²½´ï·Ï¤Ç¤Ï°ß¤â¤¿¤ì¤äÅÇ¤µ¤¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢²¼Î¡¤äÊØÈë¤¬¸½¤ì¡¢²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤È¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¼ªÌÄ¤ê¤Ï¿À·Ð·Ï¤Î¾É¾õ¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄË¤Ï¶ÛÄ¥·¿Æ¬ÄË¤äÊÒÆ¬ÄË¤Î·Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÏÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ä²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È¯´À°Û¾ï¤ä¼êÂ¤ÎÎä¤¨¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢ÈùÇ®¤â¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
·ñÂÕ´¶¤äÈèÏ«´¶¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄê½¥ÁÊ¤âÂ¿¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¸¡ºº¤Ç°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´ï¼ÁÅª¼À´µ¤È¤Î´ÕÊÌ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àº¿ÀÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¾É¾õ
Àº¿À¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¥¤¥é¥¤¥é¡¢¾ÇÁç´¶¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ä°ÕÍßÄã²¼¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤â¸«¤é¤ì¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤È½Å¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¾ã³²¤Ï¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ËÈ¼¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡¢Ä«Áá¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤ë¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò¼«³Ð¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µ²±ÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¡¢»Å»ö¤ä³Ø¶È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àº¿À¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¾ã³²¤È¤Î´ÕÊÌ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿À²Ê¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÄøÅÙ¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¿Í¤Ç¤â»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ï·ÚÅÙ¤«¤é½ÅÅÙ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ÚÅÙ¤«¤éÃæÅùÅÙ¤Î¾É¾õ
·ÚÅÙ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°Ø©¤äÆ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬»þÀÞ¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ï¤µ¤Û¤É»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«´¶¤ä·ñÂÕ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµÙÂ©¤ò¼è¤ì¤Ð²óÉü¤·¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ä¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤â¾É¾õ¤¬·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤ä¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÅùÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾É¾õ¤¬ÉÑÈË¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤ËÀ©Ìó¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÄÌ¶Ð»þ¤ËÆ°Ø©¤¬¶¯¤¯¤Ê¤êÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡¢²ñµÄÃæ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²È»ö¤òÅÓÃæ¤ÇµÙ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¿´ÎÅÆâ²Ê¤äÆâ²Ê¤Ç¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤äÀ¸³è»ØÆ³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
½ÅÅÙ¤Î¾É¾õ¤È¼Ò²ñÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á
½ÅÅÙ¤Î¾ì¹ç¡¢¾É¾õ¤¬¤Û¤ÜËèÆüÂ³¤¡¢»Å»ö¤ä³Ø¶È¡¢²ÈÄíÀ¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£Æ°Ø©¤äÂ©ÀÚ¤ì¤¬¶¯¤¯³°½Ð¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¾Ã²½´ï¾É¾õ¤¬·ã¤·¤¯¿©»ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¿çÌ²¾ã³²¤¬Â³¤ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Àº¿À¾É¾õ¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¤¦¤Ä¾õÂÖ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏµÙ¿¦¤äµÙ³Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÅÙ¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤äÀº¿À²Ê¤Ç¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤È¤È¤â¤Ë¿´ÍýÎÅË¡¤ä´Ä¶Ä´À°¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤òÁá´ü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¾É²½¤òËÉ¤®À¸³è¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ëÁ°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤ºÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤äÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¡¢¿´ÍýÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êñ³çÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬·Ú¤¤¤¦¤Á¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤Î¼õ¿Ç¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¼£ÎÅ¤¬¡¢¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
