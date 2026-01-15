FUJIMI ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤«¤é¥È¥Þ¥È2¸ÄÊ¬¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ê¤ÉÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¡È¿©¤Ù¤ë¡É¥¹¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ý¡¼¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥ê¥³¤Ï1·î6Æü¡¢ ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉFUJIMI¤«¤é¡¢¡ÖFUJIMI ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤Î¿·Ì£¡Ö¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷Ì£¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢FUJIMI¤Î¥«¥é¥ÀÊ¬ÀÏ¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿ÇÛ¹çÀ®Ê¬¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢FUJIMIÆÈ¼«¤Î¡ÈÅßÍÑ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡É¤Ç¤¹¡£
¡ãFUJIMI ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¡ä
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÌó16¡Á20g¡Ü±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òËÉÙ¤ËÇÛ¹ç
¡¦1²óÊ¬¤¬¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡¦±ÒÀ¸Åª
¡¦Äê´üÊØ½é²ó¤Ë¤ÏFUJIMI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ªÞ¯Íî¤Ê¥·¥§¥¤¥«¡¼ÉÕ¤
¢£¡Ö°û¤à¡×¤«¤é¡Ö³ú¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¡×ÂÎ¸³¤Ø¡ª
¡Ö´¨¤¤»þ´ü¤ÏÎä¤¿¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬°û¤á¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡× ¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢¿©»ö¤Î¤è¤¦¤ËËþÂ´¶¤¬Íß¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢FUJIMI¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡Ö°û¤à¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö³ú¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¡×¿·¤·¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥óÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¹¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥Á¥Ã¤ÈÃÆ¤à¤ªÊÆ¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ê¥¾¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î¡ÖÇ»¸ü¥È¥Þ¥ÈÉ÷Ì£¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£2¼ï¤Î¥È¥Þ¥È¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈËþÂ´¶¤ò¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄ§
¥é¥ó¥Á¤äÌë¤´ÈÓ¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Ç»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤È¥×¥Á¥Ã¤ÈÃÆ¤à¤ªÊÆ¤Î¿©´¶¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤Ìë¤´ÈÓ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿©»ö¤ÎËþÂ´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡þÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÌó16g¤òÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È2¸ÄÊ¬¢¨¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ¤òÊäµë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯Åª¤Ê½¬´·¤ò»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨¥È¥Þ¥È1¸Ä¤¢¤¿¤ê100g¤È¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸¿©ÍÑ¥È¥Þ¥È1¸ÄÊ¬¤Î¥ê¥³¥Ô¥óÎÌ¤ò5mg¤È¤·¤Æ»»½Ð
¡þ¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç3Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±
ÂÑÇ®À¤ÎÍÆ´ï¤Ë1ÂÞ¡Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥óÆþ¤êÊ´Ëö30g + ´¥ÁçÊÆ15g¡Ë¤ò¤¢¤±¡¢Ç®Åò¡Ê150¡Á170mL¡Ë¤òÃí¤®¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢3Ê¬´ÖÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤Î¿©´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥¾¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¹¡¼¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±ÉÊ¤Ï´¥ÁçÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤äµíÆý¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÖFUJIMI ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷Ì£¡×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛFUJIMI ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥ê¥¾¥Ã¥ÈMIX ¢¨
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î6Æü
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡§30g¡ß10ÂÞ¡¦¥Ý¥Æ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡§30g¡ß10ÂÞ¡¦¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡§45g¡ß7ÂÞ
¡Ú¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¡ÛÌó16¡Á20g
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û
¡¦Äê´ü²Á³Ê¡§8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ9,698±ß¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§12,800±ß¡ÊÀÇ¹þ13,824±ß¡¢Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://fujimi.me/protein
¢¨¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷Ì£¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ê¥¾¥Ã¥ÈMIX¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ê¥¾¥Ã¥ÈMIX¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥à10ÂÞ¡¢¥Ý¥Æ¥È¥¯¥ê¡¼¥à10ÂÞ¡¢¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷Ì£7ÂÞ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷Ì£¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÀ½Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤ÇÇÛÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë