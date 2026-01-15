¡ÖÎò»ËÅª¤Ê»´ÇÔ¡×¡Ö°Ì´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¡ª¥¢¥í¥ó¥½¤òÅÅ·â²òÇ¤¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¿·´ÆÆÄ½é¿Ø¤Ç£²Éô¥¯¥é¥Ö¤Ë¾×·â¤ÎÇÔÀï¡ª³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹óÉ¾Áê¼¡¤°¡Ö²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¡×¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¤À¡×
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ï¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ËÇÔ¤ì¤¿ÍâÆü¤Î£±·î12Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤òÅÅ·â²òÇ¤¤·¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ14Æü¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç£²Éô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡42Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢82Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£90Ê¬¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç£²¡Ý£²¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢Ëü»öµÙ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ä¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤é¤Î¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬£²Éô¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Î¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤¾¤Ã¤Æ¿Éíå¤À¡£
¡ØFOX SPORT¡Ù¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê»´»ö¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ËÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²¦ÇÕ¤«¤éÇÔÂà¤·¡¢¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢°Ì´¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤Ï´°àú¤Ê»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¼óÅÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×
¡ØRtve¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤¬¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÇË¤ê¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤ÎÁ´¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇÂç¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤ò±é¤¸¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Øantena3¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÊ¬´Ö¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥â¥ó¥Æ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¸¤¬À²¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¸À¤¤Ìõ¤â¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÑ¤º¤Ù¤»î¹ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´íµ¡¤Ï¿ÓÂç¤À¡£¤ï¤º¤«£³Æü´Ö¤Ç£²¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¡¢£±¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±¿Í¤Î´ÆÆÄ¤âÉ¾È½¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¹æ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êºÇ°¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ËÇÔ¤ì¤¿ÍâÆü¤Î£±·î12Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤òÅÅ·â²òÇ¤¤·¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ14Æü¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç£²Éô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡42Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢82Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£90Ê¬¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç£²¡Ý£²¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢Ëü»öµÙ¤·¤¿¡£
¡ØFOX SPORT¡Ù¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê»´»ö¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ËÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²¦ÇÕ¤«¤éÇÔÂà¤·¡¢¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢°Ì´¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤Ï´°àú¤Ê»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¼óÅÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×
¡ØRtve¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤¬¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÇË¤ê¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤ÎÁ´¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇÂç¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤ò±é¤¸¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Øantena3¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÊ¬´Ö¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥â¥ó¥Æ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¸¤¬À²¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¸À¤¤Ìõ¤â¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÑ¤º¤Ù¤»î¹ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´íµ¡¤Ï¿ÓÂç¤À¡£¤ï¤º¤«£³Æü´Ö¤Ç£²¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¡¢£±¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±¿Í¤Î´ÆÆÄ¤âÉ¾È½¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¹æ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êºÇ°¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×