¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¡¢£²Éô¤Ç17°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï90¡Ü£´Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÍá¤Ó¡¢£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤«¤é£²Æü¡£¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¡¢¶þ¿«¤Î·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤¬»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡££²Éô¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÇÔÂà¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«¸ÊÈãÈ½¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÈÔ²ó¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤Ë¤Ï£²¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡¾õ¶·²þÁ±¤Ø¡£¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤«¤éÏÓ¾Ï¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À34ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï³§¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡£¤½¤ì¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¿ô¤«·î¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡×
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¸½ºß¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç£²°Ì¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä½ÉÅ¨¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò¾¡ÅÀ£´º¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï£·°Ì¡£¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
