¼»ÅÊ¡©¸í²ò¡©¤Ê¤¼¤«»ä¤¬°¼Ô¤Ë¡© ¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ç±³¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤òÎÌ»º¡Ä¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤Æ±Î½¤¬ÆÍÁ³¡ÖÅ¨¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤À¶ÁÝ¸½¾ì¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó¤µ¤ó(@33kossan33)¡£¤½¤ó¤Ê¿¦¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢»¨ÃÌ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç»öÂÖ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯--¡£
¤¢¤ëÆü¡¢µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾å»Ê¤«¤éÆÍÁ³Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖµûÅÄ¤µ¤ó¡¢¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë°Î¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¶»¤Ë¾®¤µ¤Ê°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤¬»Ä¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢Æ±Î½¤È¸ò¤ï¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Î°ìÉô¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÒ¿Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖºÇ½é¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ï¤ä¤Ï¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
µûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ±Î½¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂèÏ»´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë²¿¤È¤Ê¤¯°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¡¢»ä¤Ï·ë¹½Åö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¢£¼»ÅÊ¤¬À¸¤ó¤ÀÏÄ¤ó¤À´Ø·¸¡¢¡Ö»Å»ö¤Ï»Å»ö¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡©
¾å»Ê¤«¤é¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£Æ±Î½¤Ë¤ÏÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¡¢µûÅÄ¤µ¤ó¤Î´Ä¶¤äÎ©¾ì¤¬µ¤¤Ë¾ã¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼»ÅÊ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò´Ù¤ì¤ëÍýÍ³¤Ã¤Æ¡¢¼»ÅÊ¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ï»Å»ö¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤»¤ºµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸í²ò¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¼þ°Ï¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£°¸ý¤¬¹¤¬¤ëÁ°¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£É½ÌÌ¾å¤Ï¾Ð´é¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆ±Î½¡£¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µûÅÄ¥³¥Ã¥È¥ó(@33kossan33)
