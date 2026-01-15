¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¡Ëå¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Ë¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤â½ËÊ¡¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï£Ä¥ê¡¼¥¬¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¤æ¤¦É±¤È¸åÆ£¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖCongratulations¡ªYuki¡õKeitaro¡¡·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤ÈæÆÂÀ¡£
¡¡æÆÂÀ¤Ï¤æ¤¦É±¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¤â¡Ö¤æ¤¦É±¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£