¡Ö¤¨¤Ã¡¡¤½¤ó¤Ê¾ã³²¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¹ðÇò¤Ë£Ó£Î£Ó¶Ã¤¤È·ãÎå¡¡¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¸÷¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²£Ê÷¤µ¤¯¤é¤¬£±£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦£±£°Ç¯¶á¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¤á¤Þ¤¤¡Ù¡£¿·¤·¤¤ÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸÷¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥ê¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¼ïÎà¤ä·Á¾õ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Þ¤¤¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÄ¾·ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£¡¢¥È¥ê¥Î¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿²£Ê÷¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¡¤½¤ó¤Ê¾ã³²¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂè°ìÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡ÌÜâÁ²þÁ±¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¸¶°ø¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤È¤È¤â¤Ë»×¤ï¤ÌÍ×°ø¤Ø¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£