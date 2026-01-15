¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª CES¤Ç¸«¤¿2026Ç¯¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥È¥ì¥ó¥É
¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÇ®¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¡ª
2024Ç¯º¢¤«¤é¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿CES 2026¤Ç°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎCES¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÍÍ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó²½
¤Þ¤ºÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ëASUS¤¬¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥óROG Cetra¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼þÊÕ²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¡¼¥×¥ó·¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤À¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Î²»¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÄãÃÙ±ä¤ÏÀäÂÐ¡£2.4GHz¤Î¥É¥ó¥°¥ë¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áàºî¤ÎÅª³Î¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óROG Kithara¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸åÊý¤¬È´¤±¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤ËMEMS¥Þ¥¤¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Ä¤Ä²»¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANC¤òÅëºÜ
¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î2Âç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼ª¤Î·ê¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤³«Êü´¶¤È¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë°ÂÁ´À¡£´Ä¶²»¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡ÊANC¡Ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
Soundcore¤ÈShokz¤Ï¡¢ANCÂÐ±þ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÈ¯É½¡£¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Soundcore¤ÎAeroFit 2 Pro¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÁõÃå¤ò¾¯¤·ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈANC¥â¡¼¥É¡Ê¡á¥»¥ß¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥â¡¼¥É¡¢¼ª¤Î·ê¤ËÀõ¤¯¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÆþ¤ì¹þ¤à¡Ë¤ò¼Â¸½¡£°ìÊý¡¢Shokz¤ÎOpenFit Pro¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¼ª¤Î·ê¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£Shokz¤¤¤ï¤¯¡¢ANC¤Ç¤Ï¥Î¥¤¥ºÄã¸ºµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤È¥Î¥¤¥¥ã¥ó¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ç¤â
¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜµ¡¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤·¥â¥Ç¥ë¤â1¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤·¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¥á¥¬¥Í¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤À¡Ä¡ª
Rokid¤ÎAi Glasses Style¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¡£CES²ñ¾ì¤ÇÊÆGizmodo¤¬¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áû¡¹¤·¤¤²ñ¾ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥É¾¡£
ANC¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ¤ä¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤ÎÁû¤¬¤·¤¤Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢Æü¾ï¤ä±¿Æ°»þ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â³«ÊüÅª¤ÊÁõÃå´¶¤¬¤¤¤¤¡£¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼×ÃÇ¤·¤Ê¤¤°ÂÁ´À¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Ç¤¹¤è¡ª
¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£