¡ÚQuantic Dream 3ºîÉÊ¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§ Steam 1·î20Æü¤Þ¤Ç Epic Games¥¹¥È¥¢ 1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç

¡¡Quantic Dream¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤ÎPCÈÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖDetroit: Become Human¡×¡¢PCÈÇ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖHEAVY RAIN¡×¡¢PCÈÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖBeyond: Two Souls¡×¤Î3ºîÉÊ¤¬Steam¤ª¤è¤ÓEpic Games¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì80%¥ª¥Õ°Ê¾å¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤ÏSteam¤¬1·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Epic Games¥¹¥È¥¢¤¬1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç¡£

¡¡º£²ó¡¢¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Ï80%¥ª¥Õ¡¢¡ÖHEAVY RAIN¡×¤È¡ÖBeyond: Two Souls¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì90%¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£

¡ÖDetroit: Become Human¡×²èÁü¤ÏSteamÈÇ

¡¦Steam
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î20Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§4,500±ß¢ª900±ß¡Ê80%¥ª¥Õ¡Ë

¢¢Steam¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Î¥Úー¥¸

¡¦Epic Games¥¹¥È¥¢
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§3,990±ß¢ª798±ß¡Ê80%¥ª¥Õ¡Ë

¢¢Epic Games¥¹¥È¥¢¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Î¥Úー¥¸

¡ÖHEAVY RAIN¡×²èÁü¤ÏSteamÈÇ

¡¦Steam
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î20Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§2,300±ß¢ª230±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë

¢¢Steam¡ÖHEAVY RAIN¡×¤Î¥Úー¥¸

¡¦Epic Games¥¹¥È¥¢
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§1,990±ß¢ª199±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë

¢¢Epic Games¥¹¥È¥¢¡ÖHEAVY RAIN¡×¤Î¥Úー¥¸

¡ÖBeyond: Two Souls¡×²èÁü¤ÏSteamÈÇ

¡¦Steam
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î20Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§2,300±ß¢ª230±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë

¢¢Steam¡ÖBeyond: Two Souls¡×¤Î¥Úー¥¸

¡¦Epic Games¥¹¥È¥¢
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§1,990±ß¢ª199±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë

DETROIT: BECOME HUMAN: (C)2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. ¡ÈDetroit: Become Human¡É is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

Heavy RainTM (C)2010 Sony Interactive Entertainment Europe Developed by Quantic Dream. ¡ÈHeavy Rain¡É is a trademark of Quantic Dream. All rights reserved.

(C)2013 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Quantic Dream. ¡ÈBeyond: Two Souls¡É and ¡ÈBeyond¡É are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.