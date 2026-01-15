¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Ê¤ÉQuantic Dream¤Î3ºîÉÊ¤ÎPCÈÇ¤¬Steam¤ÈEpic Games¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥»ー¥ëÃæ
¡¡Quantic Dream¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤ÎPCÈÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖDetroit: Become Human¡×¡¢PCÈÇ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖHEAVY RAIN¡×¡¢PCÈÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖBeyond: Two Souls¡×¤Î3ºîÉÊ¤¬Steam¤ª¤è¤ÓEpic Games¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì80%¥ª¥Õ°Ê¾å¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤ÏSteam¤¬1·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Epic Games¥¹¥È¥¢¤¬1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Ï80%¥ª¥Õ¡¢¡ÖHEAVY RAIN¡×¤È¡ÖBeyond: Two Souls¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì90%¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖDetroit: Become Human¡×²èÁü¤ÏSteamÈÇ
¡¦Steam
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î20Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§4,500±ß¢ª900±ß¡Ê80%¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Steam¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¦Epic Games¥¹¥È¥¢
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§3,990±ß¢ª798±ß¡Ê80%¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Epic Games¥¹¥È¥¢¡ÖDetroit: Become Human¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖHEAVY RAIN¡×
¡ÖHEAVY RAIN¡×²èÁü¤ÏSteamÈÇ
¡¦Steam
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î20Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§2,300±ß¢ª230±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Steam¡ÖHEAVY RAIN¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¦Epic Games¥¹¥È¥¢
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§1,990±ß¢ª199±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Epic Games¥¹¥È¥¢¡ÖHEAVY RAIN¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖBeyond: Two Souls¡×
¡ÖBeyond: Two Souls¡×²èÁü¤ÏSteamÈÇ
¡¦Steam
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î20Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§2,300±ß¢ª230±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Steam¡ÖBeyond: Two Souls¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¦Epic Games¥¹¥È¥¢
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î21Æü1»þ¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡§1,990±ß¢ª199±ß¡Ê90%¥ª¥Õ¡Ë
DETROIT: BECOME HUMAN: (C)2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. ¡ÈDetroit: Become Human¡É is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.
Heavy RainTM (C)2010 Sony Interactive Entertainment Europe Developed by Quantic Dream. ¡ÈHeavy Rain¡É is a trademark of Quantic Dream. All rights reserved.
(C)2013 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Quantic Dream. ¡ÈBeyond: Two Souls¡É and ¡ÈBeyond¡É are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.