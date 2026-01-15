ÆüËÜ¤ÎÁáÄ«¡Ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾×·â¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡31ÀïÌµÇÔ¡¢¸½ÌòÀ¤³¦3³¬µé²¦¼Ô¤ËÂáÊá¾õ
WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÂáÊá¾õ¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥¬¡¼¥Ü¥ó¥¿¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¡¢ÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö10·î¤Ëµ¯¤¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ø¤ÎDV¡Ê¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔË¡´Æ¶Ø¡¢Ë½¹Ô¡¢Í¶²ýÌ¤¿ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ø¼°X¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º·Ù»¡¤¬ÂáÊá¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢½÷À¤Î¾Ú¸À¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢30¾¡¡Ê28KO¡Ë1Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤Î3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡£¡È¥¿¥ó¥¯¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤äË½ÎÏÌäÂê¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢ÂáÊáÎò¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯11·î¡¢¤ªÁû¤¬¤»YouTuber¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
