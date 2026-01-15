º£¤«¤é¥¢¥¦¥¿ーÇã¤¦¤Ê¤é¡ÚGUÃÍ²¼¤²¡Û¤Ç¡ª Å¹°÷¤µ¤ó¤â¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¤♡¡ÖÍ¥½¨¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎä¤¨¹þ¤à¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢º£¤«¤é¥¢¥¦¥¿ー¤òÇã¤¤Â¤¹¤Ê¤é¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¤ªÃÍ²¼¤²¥Ö¥ë¥¾¥ó¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¡£ËÉ´¨À¤È·Ú¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃåËÄ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¹¤°Âç³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¡£Âç¿Í¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¡ÖÍ¥½¨¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ËèÆüÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÃÍ²¼¤²¥Ö¥ë¥¾¥ó
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¦¥©ー¥à¥Ñ¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎNatsuki¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì°ìËç¤¢¤ì¤ÐÅß¾è¤êÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥Ñ¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¾æ¤Ç¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤éËÉ´¨¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õー¥ÉÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤»¤Ð¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£ËÉÉ÷µ¡Ç½¤äÂÑµ×Ùû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤È¡¢°Å·¸õ¤ÎÆü¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤ÏÁ´4¿§Å¸³«¡£
¤¤ì¤¤¤áÇÉ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îkumiko¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ã¿ä¤·¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö½Ð¶Ð»þ ±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¡×¤ÈÃÈ¤«¤µ¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤ß¡¢ÄÌ¶Ð¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éµÙÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£