Í§Ã£¤ÎÇ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¿ôÆü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¢ª¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¡Ù¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤£÷¡×¡Ö·ë¹½Âç»ö¤½¤¦¡×¤ÈÏÃÂê
¤ªÍ§Ã£¤Î»ô¤¤Ç¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¿ôÆüÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¤¿¤Á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç...¡©¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç46Ëü²óÉ½¼¨¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ç¤·¤«Ìµ¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Í§Ã£¤ÎÇ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¿ôÆü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¢ª¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¡Ù¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Û
¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥Þ¥Í¥³¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇ¤Î¡Ø¥ä¥Þ¥Í¥³¡Ù¤¯¤ó¡£
¤ªÍ§Ã£¤Î»ô¤¤Ç¡Ø¥Ñ¥ïー¡Ù¤¯¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¿ôÆüÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÆü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤¯¤ó¤â¥Ñ¥ïー¤¯¤ó¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢£²É¤¤È¤â¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥ä¥Þ¥Í¥³¤¯¤ó¤È¥Ñ¥ïー¤¯¤ó¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤ªÍ§Ã£¤â´¿´î¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥ä¥Þ¥Í¥³¤¯¤ó¤È¥Ñ¥ïー¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡££²É¤¤¬¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤¯¤ó¤â¥Ñ¥ïー¤¯¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ
¥ä¥Þ¥Í¥³¤¯¤ó¤È¥Ñ¥ïー¤¯¤ó¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¸«¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÁÐÊý¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤â¥ê¥âー¥È²ñµÄ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²É¤Æ±»þ¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥Þ¥Í¥³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Í¥³¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£Æü¤ÏÂç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥Þ¥Í¥³¡×¤µ¤Þ
