1Âæ5Ìò¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ª¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ÖEWIO2-M-BM¡×
¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥ë¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î28Æü¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖENEX2026¡ÊÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂÅ¸¡Ë¡×¤Ë¤Æ¹ñÆâ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥Ó¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ÖEWIO2-M-BM¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)
²Á³Ê¡§287,000±ß
ÈäÏª¡¦Å¸¼¨¾ì½ê¡§ENEX2026¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Æî´Û¡Ë
¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤«¤é¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²¡¼¥È¥¦¥¨¥¤¡¢PLCÁêÅöµ¡Ç½¡¢¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼¡¢I/O¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢Modbus RTU¤ª¤è¤ÓM-Bus¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò1Âæ¤ËÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥ë¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢ZEB¡Ê¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥Ó¥ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ó¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë
¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤Ï¡¢TCP/IP¡¢BACnet/IP¡¢Modbus TCP¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°Ì·Ï¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÉ¸½à¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²¼°Ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤·¤ÆModbus RTU¤ª¤è¤ÓM-Bus¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥ëÀßÈ÷¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·×Â¬µ¡´ï¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅý¹ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
BEMS¡Ê¥Ó¥ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢BTLÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BACnet´Ä¶¤Ç¤Î¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ÈÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼µ¡Ç½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½
¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç32GB¤Î¦ÌSD¥«¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄ¹´üÊÝÂ¸¤È²Ä»ë²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¤È¤ÎÄÌ¿®¤ËHTTPS¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½²ÄÇ½¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¶¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®¤ÈËÉÙ¤ÊI/O¹½À®
PLCÁêÅöµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢NodeRED¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
I/O¹½À®¤Ï¡¢DI 8ÅÀ(¥Ñ¥ë¥¹ÆþÎÏÂÐ±þ)¡¢AI 3ÅÀ¡¢DO ¥ê¥ì¡¼½ÐÎÏ4ÅÀ¡¢DO ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿½ÐÎÏ4ÅÀ¡¢AO 3ÅÀ¤ÈËÉÙ¤ËÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·×Â¬¡¦À©¸æ¡¦µÏ¿¤ò1Âæ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ENEX2026 Å¸¼¨³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ENEX2026ÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´ÏÂÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¡Á30Æü(¶â)
»þ´Ö¡§10:00-17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Æî´Û
¾®´Ö°ÌÃÖ¡§4S-A15¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë
1Âæ¤Ç5Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥Ó¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 1Âæ5Ìò¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡ª¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ÖEWIO2-M-BM¡× appeared first on Dtimes.