¤¬¤ó¸øÉ½¤Î¸µ½÷Í¥¡¦´õÎÉÍü¤µ¤ó¡ÖºÆÈ¯¤Ï¡¢Ìµ¤·¡×¸¡ºº·ë²Ì¼õ¤±¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¸µ½÷Í¥¡¢´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£CT¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡ÖCT¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ã´Åö°å¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ØºÆÈ¯¤Ï¡¢Ìµ¤·¡ÙºÆÈ¯¤âÅ¾°Ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È»ä¤ÎÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿ÃÏ¹ö¤Ë¤¤¤¿»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¼¡¤Î¸¡ºº¤ÎÆüÄø¤Ï4·î¤ÎÃæ½Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºù¤Îºé¤¯»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡¡¤ä¤Ã¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢º£Æü¤Ï¡¢¿´Í§¤È¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¡ºº·ë²Ì¤ò´î¤Ó¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°Ì¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¤Á¤ó¤È¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£´õÎÉÍü¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾¤ÇÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï24Ç¯9·î¤Ë¤¬¤ó¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯1·î¤ËÅ¾°Ü¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ò¹ðÇò¡£6·îËö¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£