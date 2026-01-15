¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ö20ºÐº¢¡×Éã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¼ã¤Ã!¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×
ÇÐÍ¥¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê51¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê72¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
°íÀ®¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È½ã°ì¤ò½ËÊ¡¤·¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤Þ¤·¤¿¡¡ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î½ã°ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¼ã¤Ã!¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½ã°ì¤µ¤ó¤Çµï¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÉãÍÍ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ëÍ¥¤·¤¤ÍýÁÛ¤Î¿Æ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£