À¡ÅÄ°½Çµ¡¢¾®ÌÌÀÑ¥¹¥±¥¹¥±¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡ÖÂç¤¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¡×¤òÂçÃÀÏª½Ð
½÷Í¥À¡ÅÄ°½Çµ¡Ê26¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
À¡ÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡Ù°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¡×¤È¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¾®ÌÌÀÑ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ËËËþ¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ð¥¹¥È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖniceStyle¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÂç¤¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ßÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¡ÅÄ¤Ï»³¸ý¸©½Ð¿È¡¢1999Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB88¡ÝW56¡ÝH87¥»¥ó¥Á¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£24Ç¯¤ËTBS·Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×Âè3ÏÃ¤Ë¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¤¬¸«¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î²ê°éÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£