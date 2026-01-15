ÂÀÅÄ¸÷¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö»¶¡¹¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¡×¤±¤É¡Ö»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«Éé¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Ï°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï»¶¡¹¥Ð¥«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢Å·ÁÇ¡ÊÅ·Á³ÁÇºà¡Ë¤Î¤³¤È¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤Ç¡£²¶¤é¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡¢½Ð¤Æ¤³¤¤¥Ð¥«¥ä¥í¡Á¡ª¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÇÄÌ»»1500²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂÀÅÄ¤Ïµ´±Û¤Î2¿Í¤¬¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²ó¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ï¹ó¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£°¦¤æ¤¨¤Î°¸ý¤Ç¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°¦¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤¸¤ã¤ó¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊË½ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£