¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï14Æü¡¢ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ëÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®²¼±¡Áªµó¶è¤Î¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£ÊÑ¹¹¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥à½£ÃÎ»ö¤¬¼çÆ³¡¢Ì±¼çÅÞ¤ËÍÍø¤ÊÁªµó¶è¤¬¸Þ¤ÄÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤Î¶¦ÏÂÅÞÂ¦¤Ï¡¢¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤¬¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÃæÆîÊÆ·Ï¡ËÁØ¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¼ï´Ö¤ÎÊ¿Åù¤òÄê¤á¤¿·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÃÏºÛ¤ÏÊÑ¹¹¤Ï¿Í¼ï¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ë¾åÁÊ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¦ÏÂ¡¢Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Ï³Æ½£¤Ç¼«ÅÞ¤ËÍÍø¤ÊÁªµó¶è¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£