¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¤Ç1²¯7000Ëü±ß²Ô¤¤¤À¤«¡Ä77ºÐ¸µ¼ÒÄ¹¤òÂáÊá¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ò¤Æ¨¤²»àË´»ö·ï¤ÇÈ¯³Ð¡¡40¿Í°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òSNS¤Ç´ÉÍý
±Ä¶Èµö²Ä¤òÆÀ¤º¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¹Ô°Ù¤Ç²Ô¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ò±£¤ì¤ß¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»àË´»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç40¿Í°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò´ÉÍý
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤ÎÀÐ¿À°æ·Ù»¡½ð¤Ç14Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤¿¤¢¤È¡¢»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿ÃË¤Î»Ñ¤À¡£
ÃË¤ÏÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¸µ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¾®»³ÅÄ±É°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê77¡Ë¤À¡£2025Ç¯10·î¡¢±Ä¶Èµö²Ä¤òÆÀ¤º¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¤Î½÷À½¾¶È°÷6¿Í¤«¤é±¿ÄÂ¤ò¼è¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ï¡¢SNS¤Ç40¿Í°Ê¾å¤ÎÇò¥¿¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±¿ÄÂ¤Ï2000±ß¤«¤é5000±ß¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î2³ä¤«¤é3³ä¤Û¤É°Â¤¤²Á³Ê¤ËÀßÄê¤·¡¢Ìó1²¯7000Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î½÷À¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤ÇÈ¯³Ð
Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¶È¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ò±£¤ì¤ß¤Î¤Ë¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
È¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Çò¥¿¥¯¹Ô°ÙÃæ¤Î¼Ö¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»àË´»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤À¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾®»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö±¿Á÷»ö¶È¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈË¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 1·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë