¡Ö²È¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡ÃËÀ¤é£²¿Í¤¬»àË´¡¡½»¿Í¤ÎÃË½÷£²¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡Âçºå¡¦À¾À®¶è
¡¡£±£´ÆüÌë¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤é£²¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷£²¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£´Æü¸á¸å£¹»þ£µ£µÊ¬²á¤®¡¢À¾À®¶è´ßÎ¤£³ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡Ö²È¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó£¸»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÊª£¶Åï¡¢£±£µ£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢Ç¯ÎðÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤é£²¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷£²¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï£²¿Í¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£