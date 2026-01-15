¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¶âß·°¡Èþ¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë»Ñ¤¬²ò¶Ø¡¡¡ÈÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¿§ÇòÈ©¡É¤Ë±Ç¤¨¤ë°ìËç
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¶âß·°¡Èþ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¶âß·°¡Èþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù(2·î27ÆüÈ¯Çä¡¿Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÈþ¤·¤¤ÇòÈ©¤¢¤é¤ï¤Ê¶âß·°¡Èþ
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿¶âß·¤Î»Ñ¤ò¼ýÏ¿¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿§Çò¤ÎÈ©¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤¿¤·¤°¤µ¤¬¸«¤ë¿Í¤ÎÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶âß·¤Î¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½¿Þ¤À¡£
¡¡¤³¤Î°áÁõ¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤Ê¤ëÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊB3¥µ¥¤¥º¡Ë¤Ë¤âºÎÍÑ¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¤òËËÄ¥¤ëÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âß·¤Ï¡¢2007Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Ï¡¢¶âß·°¡Èþ¤¬¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡×¤¬È¯ÇäÃæ¤ÎÂ¾¡¢3·î29Æü¤ËÅìµþ¡¦KANDA SQUARE HALL¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2026¡¡½Õ¡×¤ò³«ºÅ¡£
