¡¡£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¸³è¤Î°ã¤¤¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ï¤¬Éð²È²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥È¥¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌî¤Î²Ö¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡¢¥È¥¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ï¤À¤¬¡¢¸¼´Ø¤Ë¹ë²Ú°¼à¥¤Ê²Ö¤¬À¸¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÁÁÇ¤Ê²ÖÂ«¤ÏÅÏ¤»¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¾ì¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥µ¥ï¤ÎË¬Ìä¤ò´î¤Ö¥È¥¡£Ãã²Û»Ò¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ø¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÁ¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÆ§¤ßÅÝ¤¹µ¤¤«¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ÏÃúÇ«¤ËÏÍ¤Ó¡¢£±£°£°±ß¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÊÖ¤¹¥Õ¥ß¤ò¸«¤Æ¡¢¥µ¥ï¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢²¿¤À¤«¤â¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥È¥¡£¶¶¤Î¾å¤ÇÊÌ¤ì¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¥µ¥ï¤Ï¡Ö²¿¤«¡ÄÊÌÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¶¶¤Î¸þ¤³¤¦¤Øµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡Ä¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÃç¤Ï¤³¤ì¤ÇÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±ó¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¤Í¿É¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥µ¥ï¤Î·ï¤Ïº£½µ¤º¤Ã¤È¤Ï¤é¤Ï¤é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤«¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤âÁ´Á³¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ëº£¤Î¾¾Ìî²È¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£²¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©