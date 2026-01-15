¿À¸Í¡¦6ºÐÃË»ùµÔÂÔ»à»ö·ï Êì¿Æ¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¼Â·º¡¢ÁÐ»Ò¤Î½ÇÊì¤ËÍ±Í½·º¡Ö°ìÀ¸ºá½þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤Ç2023Ç¯6·î¡¢ÃË»ù¡ÊÅö»þ6ºÐ¡Ë¤¬µÔÂÔ¤ò¼õ¤±»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½ý³²Ã×»à¡¦»àÂÎ°ä´þºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË»ù¤ÎÊì¿Æ¡ÊA¡¦37¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤Î½ÇÊì2¿Í¡ÊB¡¢C¡¦33¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï14Æü¡¢A¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¤Î¼Â·º¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò8Ç¯¡Ë¡¢B¡¦C¤ËÄ¨Ìò3Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡ÊÆ±¡¦¤¤¤º¤ì¤âÄ¨Ìò7Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿½ÇÉã¡Ê34¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ2023Ç¯6·î19Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¾²¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤·¤¿ÃË»ù¤ÎÇØÃæ¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÂ¿¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢°äÂÎ¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÆÁð¤à¤é¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃË»ù¤Î»à°ø¤Ï³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁèÅÀ¤Ï¡¢½ÇÉã¤«¤é¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Å¬Ë¡¹Ô°Ù¤òÁªÂò¤Ç¤¤¿¡Ö´üÂÔ²ÄÇ½À¡×¤ÎÍÌµ¤ÈÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡Äî¤ÇA¡¢B¡¢C3Èï¹ð¤Ï¡¢¡ÖÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÃË»ù¤òÂ¿¿ô²ó²¥¤é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ë½¹Ô¤Ï½ÇÉã¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢½ÇÉã¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿²ÈÄí´Ä¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½ÇÉã¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì...
¡¡2022Ç¯12·î¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½ÇÉã¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦Æ±À¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃË»ù¤¬¡Ö·ù¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃË»ù¤Ø¤ÎË½¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÇ¼ê¤Ç¤ÎË½ÎÏ¤«¤é¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢ÃÝ¤ÎËÀ¡¢¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÇÉã¤Ï³ÆÉô²°¤ÎÈâ¤ËÆîµþ¾û¤ò¤«¤±¡¢3¿Í¤ÎÈï¹ð¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¡££³¿Í¤ÏÅ´¥Ñ¥¤¥×¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤ÎÏ¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁB¡¢C¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ö¡Ê½ÇÉã¤Ë¡ËµÕ¤é¤¦¤ÈµÕ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏË½ÎÏ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤«°¤¤¤³¤È¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢½ÇÉã¤«¤éÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¾Ú¸À¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ã¤½¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ê ÃË»ù¤ËË½ÎÏ¤ò¡Ë¿¶¤ë¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½ÇÉã¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤ê¤â¤Þ¤·¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ê²Ã¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢Í§¤À¤Á¤â¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤Ë¤â½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ê¤é¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÎÀº¿À´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿°å»Õ¤Ï¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¡¢¡Ö½ÇÉã¤Î¡È¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ç¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÈï¹ð¤é¤Ï¡ËËÜÍè¡¢À®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢6ºÐ¤È¤¤¤¦ÍÄ¤¤ÃË»ù¤¬ÀäË¾´¶¤ä¾Íè¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤Ï»¡¤¹¤ë¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ë¡£°ìÊýÅª¤Ç¶¯ÅÙ¤ÊË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ï½¬Åª¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿A¤À¤±¤ò¼Â·º¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö3¿Í¤Ï½¾Â°Åª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ÇÉã¤ÎË½¹Ô¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢²¿¤éµß¸î¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤âË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢Áð¤à¤é¤Ø¤Î°äÂÎ°ä´þ¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¡Ö¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£¡Ö3Èï¹ð¤È¤â¤Ä¤é¤¤»ö¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬...°ìÀ¸½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¸å¡¢¡Ö3¿Í¤È¤â¤Ä¤é¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡ÊÃË»ù¤Ï¡ËÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢Ë½¹Ô¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¹Í¤¨¡£°ìÀ¸ºá¤ò½þ¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¡¡ ¤Ê¤ª¡¢½ÇÉã¤Î¸øÈ½¤ÏÊ¬Î¥¤·¤Æ³«¤«¤ì¤ë¡£ÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£