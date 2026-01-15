¤¤¤·¤À°íÀ®¡¡Éã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¸ø³«¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê51¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¤ò½ËÊ¡¡£¡ÖÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¡¾Ð¡×¤ÈÀÐÅÄ¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È°íÀ®¡£¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö#20ºÐ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¡Ö#¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¡Ö#ÀÐÅÄ½ã°ì¡×¡Ö#¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÉãÍÍ¡×¡Ö¼Ì¿¿¼ã¤Ã¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¼ã¤½ã°ì¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£