¡È¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÉÄ¹ÃË¤¬ÏÃÂê °æ¥Î¸¶²÷É§¤ÎºÊ¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤òËþµÊ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡×¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2007Ç¯¤Ë¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸Í¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¡È¸å¤í»Ñ¤¬¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÎ±³ØÀè¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â´·¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£»×¤¤¤¤ê¤Î¥Ï¥°¤ò¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¤¤¤ë¤¾¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â2¿Í¤ÎÌ£Êý¤À¤¾¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤òËþµÊ
¡¡14Æü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Öº£²ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¢¹ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»ä¤â¤ª»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ª½Ð¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡ª¡ª¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ«¹á¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë