¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¼è°ú³«»Ï¤«¤é300±ß°Ê¾åÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤Î¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤Ê¤ì¤ÐÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬°ÂÄê¤·¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤äÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ê¤É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢5Ëü4341±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£Æü¤Ï¡¢¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é300±ß°Ê¾åÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦¡ÖºàÎÁ¡×¤Ï¤³¤Î2Æü¤Ç¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Áê¾ì¤Ï°ìÉþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤âÄì·ø¤¤Æ°¤¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë