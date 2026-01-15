ÃæÅìºÇÂç¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¡¢°ìÉô¿Í°÷¤ËÂàÈò´«¹ð¡¡¥¤¥é¥ó¼þÊÕ¹ñ¤Ç·³»ö¹¶·â¤ÎÉÔ°Â³ÈÂç
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï14Æü¡¢ÃæÅìºÇÂç¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ìÉô¿Í°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÂàÈò¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Åö¶É¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÂàÈò´«¹ð¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡ÖÍ½ËÉÅªÁ¼ÃÖ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÊÆÂç»È´Û¤â¿¦°÷¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¡¢Æ±ÃÏ¤Î·³»ö»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎË¬Ìä¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î°ÂÁ´·×²è¡×¤ò¼é¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¶áÎÙ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ì¤ÐÃæÅìÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤ä¥È¥ë¥³¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï14Æü¡¢CNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·³»ö¹ÔÆ°¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑ¤ò´Þ¤á¡¢¹ÈÏ¤ÊÃÏ°è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬·³»ö¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖµÕ¸ú²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤òÀ¯¸¢Â¦¤Ë·ëÂ«¤µ¤»¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£