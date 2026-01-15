£×£Â£ÃÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¡ÈºÇ¶¯º¸¥¥é¡¼¡É¤éºòµ¨£·£°ÅÐÈÄÄ¶¤Îµß±ç£²Åê¼ê¤¬²ÃÆþ¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤â°ÂÂÙ¡Ä£²£µ¿ÍÌÜÆâÄê¤ÇºÇ¶¯·³ÃÄ¤¬¤Û¤Ü½Ð¤½¤í¤¦
¡¡£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Î¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºº¸ÏÓ¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¶õ·³»Î´±³Ø¹»½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¥ì¥¤¥º±¦ÏÓ¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Îµß±ç£²¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëµß±çº¸ÏÓ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£·Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇÎ¨¤ò£±³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢º¸¥¥é¡¼¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Ï£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±»°¿¶¡£ºòÇ¯£¹·î£²£¸Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿£µ£µ¹æ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£·£¶»î¹ç¤Ç£´¾¡£´ÇÔ¡¢£²£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¶õ·³»Î´±³Ø¹»½Ð¿ÈÁª¼ê¡£ºòµ¨¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç£µ£°»î¹ç¡¢¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¥ì¥¤¥º¤Ç£²£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢·×£·£³»î¹ç¤Ç£±¾¡£·ÇÔ¡¢£²£¸¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤Î£¸Åê¼ê¤Î¤ß¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç£³£°¿Í¤ÎÅÐÏ¿ÏÈ¤Î¤¦¤Á¡¢Àµ¼°È¯É½£²£°¿Í¤ò´Þ¤à£²£µ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¤Û¤Ü½Ð¤½¤í¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÊÆ¹ñÂåÉ½ÆâÄêÁª¼ê
¡¡¢¦Åê¼ê¡Ê£±£³¿Í¡Ë¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¡ú¥Ü¥¤¥É¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¡ú¥¯¥ì¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¡ú¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¢¦Êá¼ê¡Ê£²¿Í¡Ë¡¡¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¹¥ß¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
¡¡¢¦ÆâÌî¼ê¡Ê£µ¿Í¡Ë¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Á¥å¥é¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë
¡¡¢¦³°Ìî¼ê¡Ê£µ¿Í¡Ë¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë
¡¡¢¨¡ú¤ÏÆâÄêÊóÆ»¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÀµ¼°È¯É½