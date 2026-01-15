2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦Ä«ÈæÆàºÌ¡¡¿·Ç¯½éÅê¹Æ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¼«»£¤êS¤Ç¿ä¤·³èÊó¹ð¡Ö¥°¥Ã¥º¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤·ºÇ¹â¡£¾Ð¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¤â½ª¤ï¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤Î½ªÎ»¤òÊó¹ð¡£¡Ö³§ÍÍËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥³¥Ê¥óÅ¸¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡¿ä¤·³è¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤·ºÇ¹â¡£¾Ð¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä«ÈæÆà¤Ï2021Ç¯7·î¤Ë¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¡×»³²¼·òÆóÏº¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£24Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡¢ºòÇ¯6·î2Æü¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£