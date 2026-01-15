¥è¥·¥à¥é£È£Ä¤Ï¥Þ¥É³«¤±µÞ¿¡¢º£´ü½ãÍø±×¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥è¥·¥à¥é¡¦¥Õー¥É¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2884.T>¤ÏµÞ¿¡£¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£²·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ãÍø±×¤ò£¸²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£±£¶²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±£´¡¥£°¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥¿¥ÆÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¾å¾º¤Ê¤É¤ÇÂ¤â¤È¼ý±×À¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢£Á£Ì£Ð£Ó½èÍý¿åÊü½Ð¤ËÈ¼¤¦Â»³²Çå½þ¶â¤Î·×¾å¤âÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥Û¥¿¥ÆÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¾å¾º¤Ê¤É¤ÇÂ¤â¤È¼ý±×À¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢£Á£Ì£Ð£Ó½èÍý¿åÊü½Ð¤ËÈ¼¤¦Â»³²Çå½þ¶â¤Î·×¾å¤âÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS