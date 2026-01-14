¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤¦»þÂå¡£¡×¡¡²Ö²¦¤ÎRNAµ»½Ñ¤òËÜ³Ê¼ÂÁõ
¡¡Èé»éRNA¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ö¤é¤È¤ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç´é¤ÎÈé»é¤òºÎ¼è¤·¡¢¤½¤ÎÈé»é¤«¤éRNA¤òÃê½Ð¤·¤ÆÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡¢²Ö²¦ÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ¡£DNA¤¬°ìÀ¸ÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢RNA¤ÏÂÎÄ´¤ä¿©À¸³è¡¢±¿Æ°¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢»ç³°Àþ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÈ©¤äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤Î¤ËÍÍÑ¤À¡£²Ö²¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢RNA °äÅÁ»Ò¤ÇÈ©¥¿¥¤¥×¤òÊ¬Îà¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¡¢´é¼Ì¿¿¤«¤éRNAÈ©¥¿¥¤¥×¤òÈ½Äê¤¹¤ëµ»½Ñ¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×¤ò³«È¯¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÈþÍÆÌÂ»Ò¤òµß¤¦¡¢È©¤È¾¦ÉÊ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2026Ç¯1·î¡¢¤Þ¤º¤Ï²Ö²¦¤¬RNA»ö¶È¼ÂÁõ¤ò¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥Ø¥¢¥±¥¢»ö¶È¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡RNA ¶¦ÁÏ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ï2024Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢KIRIN¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»²²è´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç¡¢RNA°äÅÁ»Ò¤òÆü¡¹¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë¡È¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤òÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ±µ»½Ñ¤ÎËÜ³Ê¼ÂÁõ¤ËºÝ¤·¡¢Æ±¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à»²²è´ë¶È¤Î²Ö²¦¤ÎÄ¹Ã«Éô²Â¹¨ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î°ëºê¸ùÅµ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±óÆ£½¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Éô»á¤Ïµ»½Ñ³«È¯¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë·ë²Ì¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è²ÝÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Î´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ÎÂç¤¤Ê»å¸ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¤â¤Î¤µ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»°³äÂÇ¼Ô¤¬Ï»³äÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£
¡¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿°ëºê»á¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Èé»éRNA¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï"ËâË¡¤Î¶À"¡£¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌÈ±Ö¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã±°ì´ë¶È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤ò¼«Î§Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Æ±µ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£»á¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÈþÍÆ¾ðÊó¥µ¥¤¥È ¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Îµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈþÍÆÌÂ»Ò¤òµß¤¤¤¿¤¤¡£ºòÇ¯¡¢È©¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡Ø¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤É¤¿ÇÃÇ¡Ù¤ò³«»Ï¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¦´Ä¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²½¾Ñ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢ÎÎ°è¤â´¬¤¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢"¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£"¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÌÜÀþ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Èé»éRNA¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3¼Ò¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁªÂò¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹ØÇã¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Ä¹Ã«Éô»á¤¬¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢"¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï´«¤á¤Ê¤¤"¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÊ¿¶ÑÉ¾²Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾ðÊó¤Î¥Î¥¤¥º¤¬¸º¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬·ë½¸¤·¤ÆÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡1·î¤«¤é¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ö²¦¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê¡ÊSOFINA¡Ë¡×¤Ç¡¢RNAµ»½Ñ¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¥×¥é¥¹¡ÊSOFINA SYNC +¡Ë¡×¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÁÇÈ©¤ò»£±Æ¤·¡¢Èé»éRNA²òÀÏ¸¦µæ¤ò¤â¤È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àè¹ÔÈþÍÆ±Õ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤¬Æ¬Èé¤ÈÈ±¤Î²òÀÏ¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊTHE ANSWER PROGRAM¡Ë¡×¤ò3·î¤Ë»ÏÆ°¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿4¥«¥Æ¥´¥ê¡¼8¾¦ÉÊ¤ÎÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òMy Kao Mall¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£