ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á15Æü´ó¤êÉÕ¤¡¢Æü·Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï287²¯±ß
¡¡15Æü´ó¤êÉÕ¤¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ23.0¡ó¸º¤Î697²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±34.6¡ó¸º¤Î461²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¾å¾ìÆüËÜ¹âÇÛÅö <1698> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹âÇÛÅö³ô£µ£°»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1489> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë³ô¼°»Ø¿ô¥Ü¥Ù¥¹¥ÑÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1325> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Í£Ó£Ã£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥È¥êー»Ø¿ô <2643> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡£Å£Ó£Ç <1498> ¤Ê¤É69ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1457> ¡¢£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£°¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿®¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡Ë <1469> ¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1356> ¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥Ù¥¢¾å¾ìÅê¿® <1569> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡Å·Á³¥¬¥¹¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1689> ¤Ê¤É8ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Ó£Í£Ô¡¡£Å£Ô£ÆÆüËÜ³ô¸·ÁªÅê»ñ <257A> ¤¬10.51¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1694> ¤¬4.18¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤¬3.61¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ã¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¾å¾ì¿®Â÷¡Ê¸½Êª¹ñÆâÊÝ´É·¿¡Ë <1543> ¤Ï5.06¡ó°Â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1675> ¤Ï4.69¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¦¥È¥Ã¥×£±£°－ÆüËÜ³ô¼°¡¡£Å£Ô£Æ <282A> ¤Ï3.42¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¡£Å£Ô£Æ <379A> ¤Ï3.32¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢－ÆüËÜ³ô¼° <2644> ¤Ï3.24¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬495±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â287²¯4600Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â¤Ï291²¯9400Ëü±ß¤Ç¡¢¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬56²¯4200Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬28²¯9800Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬21²¯6900Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬18²¯7700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬13²¯900Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¾å¾ìÆüËÜ¹âÇÛÅö <1698> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹âÇÛÅö³ô£µ£°»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1489> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë³ô¼°»Ø¿ô¥Ü¥Ù¥¹¥ÑÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1325> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Í£Ó£Ã£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥È¥êー»Ø¿ô <2643> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡£Å£Ó£Ç <1498> ¤Ê¤É69ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1457> ¡¢£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£°¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿®¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡Ë <1469> ¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1356> ¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥Ù¥¢¾å¾ìÅê¿® <1569> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡Å·Á³¥¬¥¹¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1689> ¤Ê¤É8ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Ó£Í£Ô¡¡£Å£Ô£ÆÆüËÜ³ô¸·ÁªÅê»ñ <257A> ¤¬10.51¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1694> ¤¬4.18¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤¬3.61¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ã¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¾å¾ì¿®Â÷¡Ê¸½Êª¹ñÆâÊÝ´É·¿¡Ë <1543> ¤Ï5.06¡ó°Â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1675> ¤Ï4.69¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¦¥È¥Ã¥×£±£°－ÆüËÜ³ô¼°¡¡£Å£Ô£Æ <282A> ¤Ï3.42¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¡£Å£Ô£Æ <379A> ¤Ï3.32¡ó°Â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢－ÆüËÜ³ô¼° <2644> ¤Ï3.24¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬495±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â287²¯4600Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â¤Ï291²¯9400Ëü±ß¤Ç¡¢¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬56²¯4200Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬28²¯9800Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬21²¯6900Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬18²¯7700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬13²¯900Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹