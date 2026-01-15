·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä £×£È£Ä£Ã¡¢£É£Ç¥Ýー¥È¡¢¥¯¥¯¥ì¥Ö¡¡(1·î14ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î13Æü¤«¤é14Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ15Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<1418> ¥¤¥ó¥¿¥é¥¤¥Õ ¡¡Åì£Ó ¡¡ -15.25 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 39.05
<414A> ¥ªー¥Ð¥é¥Ã¥× ¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.24 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -8.41
<244A> ¥°¥íー¥¹£ø£Ð ¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.34 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-17.01
<7049> ¼±³Ø ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.89 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡161.64
<5527> ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥¯¥Î ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.83 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 24.70
<3935> ¥¨¥Ç¥£¥¢ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -9.64 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡130.41
<2901> £×¥Ç¥£¥Ã¥·¥å ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -9.52 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<135A> ¥ô¥ì¥¤¥ó£Ó ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.40 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-60.54
<276A> ¥¯¥¯¥ì¥Ö ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.21 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-30.58
<373A> ¥ê¥Ã¥×¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.00 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<3823> £×£È£Ä£Ã ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.93 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<2449> ¥×¥é¥Ã¥×£Ê ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.79 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -5.77
<4673> ÀîºêÃÏ¼Á ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.42 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-28.09
<3089> £Ô¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.12 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<205A> ¥í¥´¥¹£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.79 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<4057> ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥¡¥¯ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.71 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-57.84
<7351> ¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.62 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-18.32
<2164> ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.25 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3907> ¥·¥ê¥³¥ó¥¹¥¿ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.09 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-18.24
<304A> ¥Õ¥©¥ë¥·¥¢ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.81 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-60.77
<9560> ¥×¥í¥°¥ê¥Ã¥È ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.80 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡1.12
<469A> ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ë ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.20 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 19.48
<7689> ¥³¥Ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.86 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<4270> £Â£å£å£Ø ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.67 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-17.47
<7370> £Å£î£ê£é£î ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.53 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-52.45
<3181> Çã¼è²¦¹ñ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.51 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡1.24
<3996> ¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.46 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<9215> £Ã£á£Ó£ù ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.45 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6521> ¥ª¥¥µ¥¤¥É ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.39 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<372A> ¥ì¥ó¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.36 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡9.16
<6044> »°µ¡¥µー¥Ó¥¹ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.74 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 63.58
<7610> ¥Æ¥¤¥Äー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.67 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡122.99
<3791> £É£Ç¥Ýー¥È ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.12 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-64.34
<5025> ¥Þー¥¥å¥êー ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.99 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-60.77
<7808> £Ã£Ó¥é¥ó¥Ðー ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.91 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-37.01
<4015> ¥Ú¥¤¥¯¥é¥¦¥É ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.81 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -6.04
<2934> ¥¸¥§¥¤¥Õ¥í ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.70 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9326> ´ØÄÌ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.61 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<2484> ½ÐÁ°´Û ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.50 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3810> £Ã£Ó£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.49 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7035> ¥¢¥ó¥Õ¥¡¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.17 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<5078> ¥»¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.90 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-18.28
<3547> ¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.90 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-22.33
<3223> £Ó£Ì£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.83 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -8.41
<9264> ¥Ý¥¨¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.75 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
<5250> ¥×¥é¥¤¥à¥¹¥È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.52 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-56.94
<4370> ¥â¥Ó¥ë¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -2.31 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<428A> ¥µ¥¤¥×¥ì¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.26 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.64
<3174> ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡õ£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.18 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7608> £Ó£Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.07 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 46.65
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿15Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹