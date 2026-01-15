¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¤«¤µ¤Þ¤·¥ì¥·¥Ô¡×
2.5ÇÜ¤Ë¤«¤µ¤Þ¤·¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡ËÇòÊÆ¡§1¹çÂçº¬¡§150g¤«¤Ö¡§1¸Ä¤·¤é¤¿¤¡§100g·Ü¤â¤âÆù¡Ê¿Æ»ÒÐ§ÍÑ¡Ë¡§80g¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡§1¸Ä¼ò¡§Âç¤µ¤¸1Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1±ö¡§¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ßÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÂçº¬¡¦¤«¤Ö¡§1cm³Ñ¡¿¤·¤é¤¿¤¡§5cmÉý¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¡¦Âçº¬¡¦¤«¤Ö¡¦¤·¤é¤¿¤¡¦±ö¤òÆþ¤ì¡¢¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£3¿æÈÓ´ï¤ËÇòÊÆ¤òÆþ¤ì1¹ç¤Î¥á¥â¥ê¤Þ¤Ç¿å¤òÃí¤®¡¢¼ò¡¦Çò¤À¤·¡¦¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨º®¤¼¤¿¤é¢¤ò²Ã¤¨¡¢ÇòÊÆ¥³¡¼¥¹¤Ç¿æ¤¯¡£4¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Äì¤«¤éÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
Íñ1¸Ä¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï ¤«¤µ¤Þ¤·¡È¤«¤Þ¶Ì¡É
¡Ú¤¢¤ó¡Û¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸3¤¹¤·¿Ý¡§Âç¤µ¤¸2¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡§Âç¤µ¤¸1¿å¡§Âç¤µ¤¸2Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤«¤Þ¤Ü¤³¡§8mm¤Û¤É¤Î¥¶¥¯ÀÚ¤ê¡¿ËüÇ½¤Í¤®¡§¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë2¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¡¦¿åÀÚ¤ê¤·¤¿¸¨Æ¦Éå¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¥¶¡¼¥µ¥¤¡¦ËüÇ½¤Í¤®¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤º®¤¼¤ë¡£3Âç¤¤á¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¢¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç7Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£4¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¦¤¹¤·¿Ý¡¦¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡¦¿å¤òÆþ¤ì¡¢¤È¤í¤ß¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¡Ú¤¢¤ó¡Û¤òºî¤ê¡¢£¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤«¤µ¤Þ¤·µí¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ëµí¤â¤âÆù¡Ê¾Æ¤ÆùÍÑ¡Ë¡§100g¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡§1Ëç¤ì¤ó¤³¤ó¡§70g¡Ê1/2Àá¡Ë¤·¤ç¤¦¤¬¡§6g¼ò¡§Âç¤µ¤¸2¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡§Âç¤µ¤¸2¤È1/2¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸2¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¦µí¤â¤âÆù¡¦¤ì¤ó¤³¤ó¡§¤¹¤Ù¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡¿¤·¤ç¤¦¤¬¡§¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¡ÊÂç¤µ¤¸1/2¡Ë¤òÇ®¤·¡¢µí¤â¤âÆù¤ò¶¯²Ð¤Ç¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤¹¡£3¢¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¡ÊÂç¤µ¤¸1/2¡Ë¤òÂ¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¦¤ì¤ó¤³¤ó¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£4¢¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¼ò¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢½Áµ¤¤¬Èô¤Ö¤Þ¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£