£¸ºÐÇ¯²¼¤Î£²£°ºÐ¡¢ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¡ª¡©¡¡ÅÏÊÕÍ¦Âç¡ÖÁá¤¯²¶¤òÄÉ¤¤È´¤±¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È£²¿Í¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¡×¤ÈÃÇ¸À
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Æ£Í¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÂçµ×ÊÝÎÜÈþ£³£²£±¥Ø¥ë¥Ä¤Î¤¸¤«¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê£²£°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥¬¥·¡×¤È¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é£±³ØÇ¯¾å¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊµìÀ«ÅìÌî¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß£²£±Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ñ¥ê¸å¤Ë¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë£±£³Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÅÏÊÕ¤Ï£²£´Ç¯£¹·î¤«¤é¿·¤¿¤ËÅÄ¸ý¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¸ß¤¤¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëºî¶È¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤ÃºÇÃæ¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤È¤Ï³ØÇ¯¤¬°ì¤Ä°ã¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï£¸ºÐ²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀèÇÚ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´ü¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¸åÇÚ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤«Îý½¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡£¤¿¤À¡ØÁá¤¯²¶¤òÄÉ¤¤È´¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ú¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÂçµ×ÊÝ¤Ë£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ê£²£¶Ç¯¤Ï¡ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò£±·å¤Ë¾è¤»¤ë¤¤¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄã¸Â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¡£