¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¦¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸ì¤ë¡Û¥Ï¥¤¥°¥Ã¥É¥·¥ã¥¤¥ó¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÅÚÊýñ¥ÂÀµ³¼ê¡Ö¾ºµé¤·¤Æ¤â¡×
¢¡±àÅÄ¶¥ÇÏ£µÆüÌÜ¡Ê£±·î£±£µÆü¡Ë
¡¡¡Ô¾®ËÒ¡¡ÂÀ¡Õ
¡¡£±¾¡¤òµó¤²¤Æ£±£±¾¡¡£¥¢¥¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ËÇ³¤¨¤ë¡£¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤â¤è¤¯¡¢Àä¹¥Ä´¤È¤¤¤¨¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¥¯¥Î¥ë¥á¥¤¥æ¡¼¥ë¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÆâÍÆ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥â¥ó¥µ¥ó¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡Ê£·£Ò¡Ë¤â¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¾ò·ï¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¥«¥¤¥¶¡¼¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÊ¿¹ÔÀþ¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô²¼¸¶¡¡Íý¡Õ
¡¡£²¾¡²Ã»»¤Ç£·¾¡¡£¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê£¹£Ò¡Ë¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¡ÖÃæµ÷Î¥Àï¤Ï¹ç¤¦¡££±ÈÖÏÈ¤ò¤É¤¦¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤«¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤â¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥á¥Õ¥£¥¹¥È¡Ê£µ£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¶¥ê¥ó¥°¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤â¡Ö¤¤¤¤»þ¤Ï¤Ò¤ÈµÓ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¥é¥¤¥È¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÅ¸³«¤¬¸þ¤¤¤Æ¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ø¥Ã¥¯¥¹¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡ÔºûÅÄ¡¡ÃÎ¹¨¡Õ
¡¡£´¾¡¡£¥¥ó¥°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ëµ¤¹ç¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÅÚÊý¡¡ñ¥ÂÀ¡Õ
¡¡£²¾¡¡£¥Ï¥¤¥°¥Ã¥É¥·¥ã¥¤¥ó¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¡£¡Ö¾ºµé¤·¤Æ¤â¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥¢¥¤¥»¡¼¥é¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£Å¸³«¤â¸þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿ù±º¡¡·òÂÀ¡Õ
¡¡£²¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥ô¥£¡¼¥ê¥ä¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡Ê£³£Ò¡Ë¤â¡Öº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ï¥í¡¼¥Æ¥ë¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¡£Æâ¡¢Æâ¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥ë¡¼¡Ê£´£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°¡¢Á°¤ÇÇ´¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç»³¡¡¿¿¸ã¡Õ
¡¡£±¾¡ÄÉ²Ã¤Ç£²¾¡¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥ß¡¼¥·¥ã¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤ËÁ°¿Ê¤ò¸«¹þ¤à¡£¡Ö¥²¡¼¥È¤¬¥«¥®¡£¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤ì¤ÐÁ°¡¢Á°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥µ¥¯¥»¥¹¥«¥Î¥ó¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤Ï¤¿¤á¤Æ¡¢¤Ò¤ÈµÓ¤Ë·ü¤±¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥í¡¼¥É¥ô¥©¥é¡¼¥ì¡Ê£±£Ò¡Ë¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸³«¤¬¸þ¤±¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥¦¥¹¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡Ô¾®Ã«¡¡Å¯Ê¿¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¤ªÁ¦¤á¤Ï¥¸¥ç¥Æ¥¤¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ç¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤¿Á°Áö¤ÇºÇ¸å¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¥²¡¼¥È¼¡Âè¤Ç¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£Æó¤ÎµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀè¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¨¥¢¥¶¥¥ó¥È¥¹¡Ê£¶£Ò¡Ë¤â¡ÖÆâÏÈ¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¡£»þ·×Åª¤ËÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿·¾±¡¡³¤À¿¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¥È¡¼¥é¥¹¥¥ó¥°¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ç°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£¡ÖÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤³¤Îµ÷Î¥¤Ï¹ç¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç³Á¡¡°ì¿¿¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ë¼ê±þ¤¨¡£¡ÖÁ°Áö¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û¡ý¤Ï£Ö¸õÊä¡¢¡û¤Ï¾å°ÌÆþÃå¡¢¢¤¤Ï¿µ½Å¤Êµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Î´¶¿¨