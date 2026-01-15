¾¯½÷»þÂå¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÄÆþÌç5¥«·î¤Ç½éÉñÂæ
¾¯½÷»þÂå½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎKKUM ENT¤Ï14Æü¡¢¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬3·î13Æü¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶è¡Ê¥½¥ó¥Ñ¥°¡Ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥½¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Âè8²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡×¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¶¨±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸ø±é¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥È¡¼¥ê¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥£ºî¶Ê¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ë¥À¡¼¥·¥å¡Ù¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ìó5¥«·îÁ°¤Ë¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢±éÁÕ²ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥×¥í±éÁÕ²È¤Î´°àú¤µ¤è¤ê¤â¡¢²»³Ú¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¿Í¤Î½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¥½¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁÕ¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿³ÚÃÄ¤À¡£Æ±¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¶¨±é¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¡Ø¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¡Ù¤ä¡¢¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ø»Íµ¨¡Ù¤«¤é¡Ø½Õ¡Ù¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£»Ø´ø¤Ï¥Á¥ç¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤¬Ì³¤á¤ë¡£