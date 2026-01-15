¡Öµ¬ÌÏ¡×¤ÎË¬Ãæ¡¢¡ÖÌ©ÅÙ¡×¤ÎË¬Æü¡Ä´ÚÃæÆü¤ò¸Ç¤á¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¡¢¿Ø±Ä´ÖÂÐÎ©¤ÎÊÉ¤â¼Â´¶¡Ê1¡Ë
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¿·Ç¯½é¤á¤ËÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË¬Ìä¤·¡¢ËÌÅì¥¢¥¸¥¢³°¸òÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤ÏÂÐÊÆ³°¸ò¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¤ÎÏ¢Â³À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÆüËÜË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÚÃæÆü¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊËà»¤¤â¤Ê¤¯ÌµÆñ¤ËÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÁíÉ¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤È¾ÌÌ¡¢¼ê¤Ë¤Ä¤«¤á¤ëÀ®²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢´Ú¹ñ³°¸ò¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¤«¤é3Çñ4Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢13Æü¤«¤é1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¼óÇ¾´Ö¤ÇÀÜ¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Ï4»þ´Ö10Ê¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Ï4»þ´Ö54Ê¬¤Û¤É¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£Ë¬Æü¤Î´ü´Ö¤ÏË¬Ãæ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ»¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¤ÎÌ©ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤À¡£
ÆÃ¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç¸ø¼°²ñÃÌ¤Î¤Û¤«2ÆüÏ¢Â³¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÈÆüÄø¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤ÆBTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¶Ê¤ò¹çÁÕ¤·¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎË¡Î´»û¤òÊÂ¤ó¤Ç»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¼óÇ¾´Ö¤Î´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ÅÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤êÁªµó¶è¤ÎÆàÎÉ¸©¤ò´Ú¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÆüËÜ¤ÏÁêÅö¤Ê³°¸òÅª¹¥°Õ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£
ÂÐÃæ³°¸ò¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤ËËµÅÀ¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·ÐºÑ»ÈÀáÃÄ¤¬Æ±¹Ô¤·¡¢´ÚÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Àµ¡¤ËÎ»²ò³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë 14·ï¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¼çÀÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íû¶¯¼óÁê¡¢ìä³ÚºÝ¡¦Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë¾ïÌ³°Ñ°÷Ä¹¤ÈÁê¼¡¤¤¤Ç²ñ¤¤¡¢2Æü´Ö¤ÇÃæ¹ñ¸¢ÎÏ½øÎó1¡¦2¡¦3°Ì¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ´ü´Ö¤ËÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÍ¢½Ðµ¬À©¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæÆü´Ö¤Î³ëÆ£¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¡£ÃæÆü´Ö¤Î³ëÆ£¤ÎÄ¹´ü²½¤Ï´Ú¹ñ¤Î³°¸ò¤ËÉéÃ´¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë»ö°Æ¤À¡£
½¬¼çÀÊ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Êý¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¿Ø±ÄÇ§¼±¤Î´Ö·ä¤â´¶ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯µÄÏÀ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ò±ª²óÅª¤ËÁÀ·â¤·¤¿¡£¸ø³«Åª¤Ë¤Ï¼«À©¤·¤¿¤¬¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ò´¿ÂÔ¤¹¤ëÆâ¿´¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¹ñÌ±Âç¤ÎÍû¸µÆÁ¡Ê¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¥É¥¯¡ËÆüËÜ³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖÃæÆü³ëÆ£¤ÎµÄÏÀ¤¬Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸ø³«È¯¸À¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÎÏÃÂê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö³ëÆ£¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¾ì¹ç¡¢´Ú¹ñ¤È¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤¬É½¤ì¤Æ³°¸òÅª¤Ê¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£