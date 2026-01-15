¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦Â¼¾åÆúÏº¡Ê28¡Ë¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤ã¡¼¡×¡Ö¤á¤í¤¹¤®¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¾åÆúÏº¡Ê28¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÈýÌÓ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤ò¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤ã¡¼ÈýÌÓ¤¬¤¡¤¡¤¡¤¢¡¼¡ª¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡£
°æ¸ýÍý¤ËÁø¶ø»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢King Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°æ¸ýÍý¡Ê32¡Ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ã¡¼¤µ¤È¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¶âÈ±ÆúÏº¤á¤í¤¹¤®¡×¡Ö¥Ñ¥Ä¥¥óÆúÏº¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë