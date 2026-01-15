¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù3·î¤ÇºÇ½ª²ó¡¢Ìó2Ç¯È¾ÊüÁ÷¡¡²¬Â¼Î´»Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¡©²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ø¤ó¤±¤É¤Í¡×
¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸á¸å11¡§00¡Ë¤¬3·î¤ÇºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¡£¤¤Î¤¦ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤È¡¢¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¹ë²Ú¡ª¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¤ËÍèÅ¹¤·¤¿HANA¡¢DOMOTO¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¤¤Î¤¦¤Ï¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ú¿·½Õ¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê£Ó£Ð¡Á¸åÊÔ¡Á¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡£½ªÈ×¡¢²¬Â¼¤¬¡Ö¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¡×½Ð¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤¬¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü·è¤Þ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÌðÉô¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¡£²¬Â¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ä¡¢¸å¤í¸þ¤¤ä¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢²þ¤á¤ÆÌðÉô¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Í¡¢3·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤è¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿É½¾ð¤Ë¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¤âÊÄ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤¤¤Ê¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¡¢¤Ç¤¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¤Þ¤¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡Ä¸µ¡¹¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤Î¤â¤ó¤ä¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É°û¿©¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¤È¥Ü¥±¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤ÀÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¡©²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ø¤ó¤±¤É¤Í¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Í¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Èº®Íð¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌðÉô¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¡¢»þ´Öµö¤¹¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¡£3·îËö¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÏSNS¤Ç¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬ 2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·Ìó2Ç¯È¾¤ËÅÏ¤ê¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿#½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ 3·î25Æü(¿å)¤¬°ìÃ¶¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤±þ±ç¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ ¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Âô»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö3·î¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤³¤ÎÅÙÈÖÁÈ¤«¤éÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¡È½ÉÂê¡É¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤ÊüÁ÷¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÈÖÁÈ°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¼¤ÒºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¹ë²Ú¡ª¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¤ËÍèÅ¹¤·¤¿HANA¡¢DOMOTO¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¤¤Î¤¦¤Ï¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ú¿·½Õ¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê£Ó£Ð¡Á¸åÊÔ¡Á¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡£½ªÈ×¡¢²¬Â¼¤¬¡Ö¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¡×½Ð¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤¬¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü·è¤Þ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÌðÉô¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¡£²¬Â¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ä¡¢¸å¤í¸þ¤¤ä¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢²þ¤á¤ÆÌðÉô¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Í¡¢3·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤è¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É°û¿©¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¤È¥Ü¥±¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤ÀÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¡©²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ø¤ó¤±¤É¤Í¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Í¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Èº®Íð¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌðÉô¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¡¢»þ´Öµö¤¹¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¡£3·îËö¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÏSNS¤Ç¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬ 2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·Ìó2Ç¯È¾¤ËÅÏ¤ê¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿#½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ 3·î25Æü(¿å)¤¬°ìÃ¶¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤±þ±ç¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ ¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Âô»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö3·î¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤³¤ÎÅÙÈÖÁÈ¤«¤éÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¡È½ÉÂê¡É¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤ÊüÁ÷¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÈÖÁÈ°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¼¤ÒºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£