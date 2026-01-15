¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ °ì»þ600±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê 5Ëü4000±ß¤ò³ä¤ë¡¡NY»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì°ú¤·Ñ¤¤¤À¤«¤¿¤Á
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ì»þ¡¢600±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü4000±ßÂæ¤ò³ä¤Ã¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÏ¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ç2000±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é²áÇ®´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢TOPIX¡áÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÃì¤È¤·¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¤Î¸«Êý¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
