À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAI±Ç²èº×¤¬µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¡¢ÏÂÅÄÎ¼°ì»á¡¢Ý¯°æÂç¼ù»á¡¢ã·Æ£Í¥°ìÏº»á¡¢²µ°ì»á¤¬¿³ºº°÷
25Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ë¡¼¥¹¤ÇÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¡¦À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAI±Ç²èº×¡ÖWORLD AI FILM FESTIVAL¡×¡ÊWAIFF¡á¥ï¥¤¥Õ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢3·î12¡¢13Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Î¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡¡¥µ¥¦¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¡Ý2026 in KYOTO¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢ºîÉÊ¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¡¢2·î15Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Äù¤áÀÚ¤ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
18Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤Î¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ÖGHOST IN THE BOX¡ª¡×¤ò¾å±é¤·¡¢¶¦Æ±¸¶ºî¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÅÄÎ¼°ì»á¡ÊTOKYO EPICÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢WAIFFÆüËÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÓËÜ²È¤ÎÝ¯°æÂç¼ù»á¡Ê¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼ÂåÉ½¡Ë¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¤Îã·Æ£Í¥°ìÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢¾®Àâ²È¤Î²µ°ì»á¤é¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£ÂåÉ½¤·¤Æ4»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄÎ¼°ì»á¡¡AI¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÉ½¸½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢À¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¤À¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WAIFF¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÍ¥Îô¤ò¶¥¤¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖAI¤ò¤É¤¦ÁÏÂ¤À¤Ë³è¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë±Ç²èº×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºîÉÊ¤¬À¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ç¡¢¼«Í³¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì±ÇÁüÂÎ¸³¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ý¯°æÂç¼ù»á¡¡ËÍ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éAI¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìµþÂç³Ø¤Ç½¤»Î¹æ¤òÆÀ¤¿ÏÀÊ¸¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈAI¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áµÓËÜ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâSAC¡×¤Î¥¿¥Á¥³¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ÞÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Artificial Intelligence¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ËÍ¤¬WAIFF¤Î¿³ºº°÷¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¤¤¤ÖÌÂ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î±Ç²èº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±þÊçºîÉÊ¤Ë¾Þ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊºÂÃÌ²ñ¤äµ»½ÑÅ¸¼¨¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢AI¤È¿Í´Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£WAIFF¤È¤¤¤¦±Ç²èº×¤¬¡¢AI¤È¿Í´Ö¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊAI»¿À®ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈ¿ÂÐÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ë·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ã·Æ£Í¥°ìÏº»á¡¡±Ç²è¤È¤Ï¸½Âå¤ò±Ç¤¹¶À¡£º£¤òÉÁ¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¤¡£
²µ°ì»á¡¡¤â¤·¤â±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤¬ÀéÇ¯Â³¤¯¤Ê¤é¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¤Ï¿ÍÎàÊ¸²½¤Î¶ÀÁü¤È¤Ê¤êÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤â¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¶ÀÁü¤Ç¤¹¡£WAIFF¤Ë¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬±þÊç¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤¬½ã¿è¤Ê·Á¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¶È³¦¡¢±ÇÁü¶È³¦¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¡¢·Á¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤À¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Í³¤Ë¡¢Êª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëAI¤ÎÆÃÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¸Â³¦¤äÌäÂêÅÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢µ¡Å¾¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¾®Àâ²È¡¦²µ°ì