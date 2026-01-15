¡Ö¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¡×J¥¯¥é¥ÖÃíÌÜ¤ÎFW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬AÂåÉ½ÁÈ¤«¤é¼õ¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»É·ã¡£ÆÀÅÀÎÌ»º¤ÇU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡190¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤È85¥¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Á¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¤Ï6.3ÉÃ¤ÇÁöÇË¤¹¤ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬2028Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ø¿Ê³Ø¸å¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿À®Ä¹³ô¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£±·î£·Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¡££±¡¢£²ÀïÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£FCÅìµþU-15¿¼Àî»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âº£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢170¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ»½Ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÂçÂÜ¹üÆ¬¤¹¤Ù¤ê¾É¤òÈ¯¾É¡££±Ç¯È¾¶á¤¯¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¿ÈÄ¹¤¬°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤ë¡£½¤ÆÁ¹â¿Ê³Ø¸å¤Ï¥µ¥¤¥º¤È±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¹â¹»£³Ç¯¼¡¤ËJ ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤½£¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¶Í°þ²£ÉÍÂç¤òÁªÂò¤·¡¢£±Ç¯¼¡¤«¤é·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÇºòÇ¯£··î¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤ÇÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½éÂåÉ½¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇÄ©¤àU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡£º£²ó¤ÏAÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤ÎMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤äMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤é¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¡ÊÂç´Ø¤äº´Æ£¤Ï¡Ë»î¹ç¤ò·è¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£AÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢·èÄêÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤â¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Áá¤¯´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ë¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÄÉ¤¤±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡×¡Ê¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸£³»î¹ç¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£UAE¤È¤ÎÂè£²Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤Ç·è¤á¤¿º£Âç²ñÍ£°ì¤Î¥´¡¼¥ë¤âPK¤«¤é¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤«¤é¤Þ¤À·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï16Æü¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ö£¹ÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤â¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¡£´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ìî¿´¤Ë°î¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤·¡¢U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ù¤¯¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
