¿¹¹áÀ¡¤Î¸ª¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤ªÈ©¤ÎÈþ¤Î½÷¿À¡×¡Öè§¤ÇÍñ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈþÅª¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÈþÍÆ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¿¹¡£»¨»ï¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒÊý¤Î¸ª¤ò½Ð¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê·Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£Â²¼¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÄø¤è¤¯È©¸«¤»¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍÎÉþ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿è§¤ÇÍñ¤ß¤¿¤¤¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤ªÈ©¤ÎÈþ¤Î½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£